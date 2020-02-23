شكرا لقرائتكم خبر عن «سيئول» ترفع مستوى التحذير من كورونا للدرجة القصوى والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن اليوم أن بلاده سترفع مستوى الإنذار جراء فيروس كورونا المستجدّ إلى "أعلى درجة"، بعد ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات.
وأكد مون بعد اجتماع للحكومة بهذا الشأن أن وباء كوفيد-19 هو "نقطة تحوّل".
وأوضح الرئيس أنه يتّبع توصيات الخبراء في حين سُجّلت في البلاد أربع وفيات و 556 إصابة بشكل مفاجئ في الأيام الأخيرة
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