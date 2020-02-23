الشرطة العراقية تعتقل 7 عناصر من داعش في الموصل

اعتقلت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد 7 من عناصر من تنظيم "داعش" في الموصل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - " إن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة

شرطة نينوي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين تمكن من إلقاء القبض على 7 عناصر من عصابات داعش الإرهابية وضبط سيارة تعود لأحد عناصر التنظيم".وأضاف أن اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة ، وأحدهم كان يعمل فيما يسمى بديوان المساجد والبقية كانوا بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند - خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل- ، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم في مناطق وأحياء ( عدن والزهراء والقاهرة ) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.