الشرطة العراقية تعتقل 7 عناصر من داعش في الموصل

اعتقلت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد 7 من عناصر من تنظيم "داعش" في الموصل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - " إن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة
وأضاف أن اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة ، وأحدهم كان يعمل فيما يسمى بديوان المساجد والبقية كانوا بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند - خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل- ، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم في مناطق وأحياء ( عدن والزهراء والقاهرة ) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.
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