بسبب كورونا: إلغاء 3 مباريات في الدوري الإيطالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن الحكومة الإيطالية، ألغت جميع الفعاليات الرياضية المقرر إقامتها اليوم، الأحد، في منطقتي لومباردي وفينيتو، المتضررتين من تفشي فيروس "كورونا".

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن هذا الإجراء بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في روما.

ومن المقرر أن يؤثر ذلك على ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وهي: إنتر ميلان ضد سامبدوريا، التي كان من المقرر أن تقام في ميلانو، وفيرونا ضد كالياري، المقرر إقامتها في فيرونا وأتالانتا ضد ساسولو في بيرجامو.