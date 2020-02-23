بالوثيقة.. تكليف سعد كمبش بتسيير شؤون ديوان الوقف السني

تنشر وكالة الخليج 365، امرا ديوانيا صادرا من مدير مكتب رئيس الوزراء وتضمن تكليف سعد كمبش بتسيير شؤون ديوان الوقف السني. وجاء في الامر الديواني انه "تم تكليف سعد حميد كمبش بتسيير شؤؤون ديوان الوقف السني ويخول الصلاحيات الادارية والمالية كافة لحين ترشيح من يديرها بالاصالة بعد انتهاء مدة تصريف الامور اليومية".

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