"كورونا" يقتحم ساحة التوتر الروسي الأمريكي

الرئيسان ترامب وبوتين في قمة العشرين بأوساكا - الفرنسية

نفت روسيا وجود حسابات مرتبطة بها على وسائل التواصل الاجتماعي، تنشر معلومات مضللة مناهضة لواشنطن حول فيروس كورونا الجديد.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إنها إشاعة متعمّدة لأخبار كاذبة"، في أول رد روسي على معلومات كشفها مسؤولون أمريكيون لوكالة فرانس برس.

وكان مسؤولون في الخارجية الأمريكية مكلفون بمكافحة "التضليل الإعلامي الروسي" كشفوا أن حسابات وهمية على "تويتر" و"فيسبوك" و"أنستقرام" تنشر "نظريات مؤامرة" لا أساس لها.

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ووفق هؤلاء، فإن تلك الحسابات تتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء تفشي فيروس كورونا، باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية.

وقال فيليب ريكر مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا "روسيا تهدف لزرع الشقاق وتقويض مؤسسات الولايات المتحدة من الداخل وتحالفاتها، بما في ذلك من خلال حملات تأثير خبيثة".

وأضاف "من خلال بث معلومات مضللة حول فيروس كورونا تختار أطراف روسية سيئة النية مرة جديدة تهديد السلامة العامة، من خلال حرف الانتباه عن إيجاد رد عالمي" على الوباء.

سجال أمريكي روسي يأتي وسط تنامي القلق إزاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تفشى في نحو 25 بلدا، وتسبب في وفاة أكثر من ألفي شخص بالصين، بؤرة الوباء، إضافة إلى آخرين خارج هذا البلد.