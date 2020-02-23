مبارك يدخل العناية المركزة للمرة الثانية خلال شهر

مبارك منقولا على أحد الأسرة الطبية خلال محاكمته قبل سنوات - أرشيفية

قال علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إن والده لا يزال في العناية المركزة بأحد المستشفيات، في مؤشر على تدهور حالته الصحية.



وخضع مبارك (91 عاما) لعملية جراحية إثر تعرضه لوعكة صحية، 24 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل نقله إلى أحد المستشفيات المصرية.

وكان حفيد الرئيس المصري الأسبق أكد أن جده أجرى عملية جراحية، لافتاً إلى استقرار حالته الصحية.

وأشارت تقارير إعلامية مصرية إلى إجراء مبارك عملية استئصال ورم في المعدة، حيث انتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.

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وغرد نجل الرئيس المصري الأسبق عبر حسابه على تويتر، السبت، قائلا "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".

وفي رد على تعليق لأحد متابعيه، كتب علاء مبارك عن صحة والده، قائلا "ما زال في العناية.. يا رب".

تأتي تطورات صحة مبارك بعد حكم قضائي ببراءة علاء مبارك وشقيقه جمال من التهم الموجهة لهما في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة".

ولم يتبق لنجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك سوى جلسة قضائية يوم 11 مارس/آذار المقبل للبت في قرار منعهما من التصرف في أموالهما على خلفية القضية نفسها.

وتولى مبارك حكم مصر، وعمره 53 عاما، عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، ليبدأ رحلة حكمه في 14 أكتوبر/تشرين الأول 1981، حتى تنحيه في 11 فبراير/شباط 2011.

وقد امتدت فترة حكم مبارك لـ3 عقود، ما يجعلها الأطول منذ 1952، العام الذي أطيح فيه بالنظام الملكي.