صحيفة تتحدث عن النهضة الحضارية التي حققتها الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، خمسون عاماً مقبلة من المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات، ترتكز في محورها الرئيس على الإنسان، انطلاقاً من فكر القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المجتمع وأفراده والاستثمار في طاقاتهم وقدراتهم، كفيل بتحقيق المستقبل المنشود، وتسريع وتيرة العمل والإنجاز والبناء في مختلف القطاعات.

Advertisements

وأضافت صحيفة "الاتحاد" لأن الاستراتيجية التي سيتم إعدادها للخمسين عاماً المقبلة، تنطلق من الإنسان ولأجله، فإن أهم مرتكزاتها تقوم على تعزيز هذه المشاركة في بناء الخطط المستقبلية، عبر الاعتماد على العقول الوطنية المتخصصة والمجتمع وأصحاب الخبرات والمواهب لوضع تصور شامل لتحقيق قفزات نوعية بمختلف القطاعات، وفق جدول زمني محدد للوصول بالإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.

وذكرت أنه في عام الاستعداد للخمسين، تستنفر اللجنة المشكّلة لهذه الغاية في أول اجتماعاتها، الجهود والطاقات المجتمعية كافة، للانخراط في مرحلة العمل والاستعداد للانطلاقة الجديدة، مستمدين الطاقة من تجربة حضارية نوعية قدمتها الإمارات للعالم، خلال الخمسين عاماً الماضية، سجلت خلالها إنجازات هائلة، وتصدرت دولاً متقدمة بالوصول إلى الفضاء، وترجمت رسالتها السامية بالاهتمام بالإنسان، أينما كان في بقاع العالم، واقعاً عبر وجودها، داعماً ومغيثاً لمواجهة التحديات.

وأوضحت في ختام افتتاحيتها أن النهضة الحضارية التي حققتها الإمارات، كان للمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، دور في تشييدها، وذلك يعود إلى سلامة التخطيط والجهود المخلصة في تنفيذ الخطط المقرة تباعاً، وهذه الخصائص تمثل مرتكزات في الاستراتيجية المرتقبة للخمسين عاماً المقبلة، بعد أن نكون قد أنهينا الخمسين الأولى من عمر دولتنا بتشغيل أول محطة عربية لإنتاج الطاقة النووية السلمية، واستضفنا "إكسبو"، وعلى أعتاب المريخ