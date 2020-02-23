صدمة.. إسرائيل تكشف سبب زيارة رئيس «الموساد» إلى قطر

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب "إسرايل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، عن سبب زيارة رئيس جهاز "الموساد" يوسي كوهين، رفقة قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتزي هاليفي، إلى قطر.

وفي حديث للقناة الـ 12 الإسرائيلية مساء أمس السبت، قال ليبرمان إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوفد رئيس الموساد والوفد الموافق له إلى قطر".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ليبرمان قوله إن رئيس الموساد والوفد الموافق له طلبا من الدوحة "مواصلة دعم حركة حماس الفلسطينية".

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وأوضح أن الوفد الإسرائيلي طلب من القطريين أن يواصلوا تقديم الأموال لحركة "حماس" بعد 30 مارس المقبل، مضيفاً "أن القطريين كانوا يعتزمون وقف التمويل".

ولفت ليبرمان إلى أن نتنياهو ظهر بشكل مفاجيء كمدافع عن حماس "كأنها منظمة بيئية"، واصفاً سياسات نتنياهو بـ "الرضوخ للإرهابيين".

وذكرت وسائل إعلامية أن رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي هرتصي هليڤي، قاما بزيارة سرية لقطر مطلع فبراير الجاري واستمرت لـ 24 ساعة، حيث التقيا شخصيات قطرية، من بينها محمد بن أحمد المسند، رئيس الاستخبارات القطرية ومستشار أمير قطر للأمن القومي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة تعتبر الثانية في 6 أشهر، مؤكدة أن الوفد الإسرائيلي طلب من الدوحة دعماً مالياً شهرياً لحركة حماس بـ 15 مليون دولار.