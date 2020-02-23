شدّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخرالدين ألطون، على أنّ "الممارسات الرهيبة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد تؤدّي إلى قتل أرواح بريئة، وزعزعة استقرار منطقتنا. إنّ صبرنا نفذ بالفعل، لكنّنا نثق في تعاون روسيا".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الدعم الروسي المقدّم لنظام الأسد أدّى إلى تفاقم الوضع الإنساني المأساوي أصلًا في المنطقة"، مركّزًا على "أنّنا نواجه مليون لاجئ على حدودنا، وتهديدًا متزايدًا على أمننا". وبيّن أنّ "بلاده توصّلت إلى اتفاق مع روسيا في سوتشي، وأنّهم يعملون على تنفيذ بنود الاتفاق".
وأعرب ألطون عن أمله أن "تلتزم جميع الجهات بوعودها، وتحاول ضمان الاستقرار، ومع ذلك لن نتردّد في حماية قواتنا من أي تهديد كان، ولا ينبغي لأحد اختبار حزمنا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالرئاسة التركية: صبرنا نفذ حيال ممارسات نظام الأسد التي تؤدي لقتل أرواح بريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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