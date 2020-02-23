مستشار الأمن القومي الأمريكي ينفي تدخل روسيا بالانتخابات لدعم ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين - أ.ف.ب

نفى روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، تدخل روسيا في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية لتعزيز فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

وقال أوبراين، في مقابلة في محطة (إيه.بي.سي نيوز)، تُبث الأحد "لم أر أي معلومات مخابرات تفيد بأن روسيا تفعل أي شيء في محاولة لجعل الرئيس ترامب يعاد انتخابه".

وأضاف في مقتطفات من المقابلة، بُثت السبت "لم أر ذلك، ولدي إطلاع جيد على تلك المعلومات".

وكان شخص مطلع قال لرويترز، الخميس، إن مسؤولي المخابرات الأمريكية أبلغوا أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب خلال ِإفادة سرية أن روسيا تتدخل من جديد في السياسة الأمريكية قبل الانتخابات التي تجرى في نوفمبر/تشرين الثاني مثلما فعلت في 2016.

وبعد تلك الإفادة أقال ترامب القائم بأعمال رئيس المخابرات في خطوة مفاجئة، في الوقت الذي أثار فيه ديمقراطيون ومسؤولون أمريكيون سابقون قلقا بشأن الأمن القومي.

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وقال أيضا يوم الجمعة السيناتور بيرني ساندرز، الذي ينافس على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات الرئاسة المقبلة، إن مسؤولي المخابرات أبلغوه قبل شهر تقريبا بأن روسيا تقوم على ما يبدو بحملات تضليل ودعاية لتعزيز حملته الانتخابية.

وكان ترامب ندد، الجمعة، بما وصفه بـ"خدعة" جديدة، بعد اتهام روسيا مجددا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

واعتبر ترامب، في تغريدة على تويتر، فكرة أن روسيا تدعم فوزه في الانتخابات المقبلة "حملة تضليل أخرى" أطلقها الديمقراطيون.

تعليق الرئيس الأمريكي جاء بعد تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأن مسؤولي المخابرات حذروا المشرعين الأمريكيين، الأسبوع الماضي، من أن روسيا تتدخل في حملة انتخابات 2020 لمساعدة ترامب.

وحسب 3 مسؤولين مطلعين على إحاطة مغلقة عقدت يوم 13 فبراير/شباط الماضي بمجلس النواب، حذر مسؤولو الاستخبارات المشرعين من أن روسيا تتدخل بالفعل في الحملة الانتخابية لعام 2020.

ومنذ فترة طويلة، يصف الرئيس ترامب تقييم مجتمع الاستخبارات لتدخل روسيا في انتخابات عام 2016 بأنه جزء من مؤامرة تهدف إلى تقويض صلاحية انتخابه، وقد أصبح هذا الأمر موضوعاً سياسياً ومحور تحقيق بوزارة العدل.