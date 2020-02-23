أعربت مصادر قريبة من "حزب الله"، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، عن استهجانها "الدعوات لتعليق الرحلات الجوية مع إيران"، مبديةً استغرابها "لماذا لم تتمّ المطالبة بوقف الرحلات مع فرنسا وإيطاليا اللتين ينتشر فيهما "فيروس كورونا أيضًا".
ولفتت إلى أنّ "حصر الموضوع بطهران ينمّ عن مقاربة غير موضوعيّة ومنطقيّة لملف خطير"، مركّزةً على أنّ "هناك توقّعات بأن يبلغ خلال أسبوعين عدد البلدان الّتي تحتوي حالات "كورونا" 63 دولة، فهل المطلوب أن نعزل أنفسنا عن العالم؟".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قريبة من حزب الله للشرق الأوسط: لماذا لم تتم المطالبة بوقف الرحلات الجوية مع فرنسا وإيطاليا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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