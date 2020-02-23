مصادر قريبة من حزب الله للشرق الأوسط: لماذا لم تتم المطالبة بوقف الرحلات الجوية مع فرنسا وإيطاليا؟

أعربت مصادر قريبة من "​حزب الله​"، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، عن استهجانها "الدعوات لتعليق الرحلات الجوية مع ​إيران​"، مبديةً استغرابها "لماذا لم تتمّ المطالبة بوقف الرحلات مع ​فرنسا​ و​إيطاليا​ اللتين ينتشر فيهما "​فيروس كورونا​ أيضًا".

ولفتت إلى أنّ "حصر الموضوع ب​طهران​ ينمّ عن مقاربة غير موضوعيّة ومنطقيّة لملف خطير"، مركّزةً على أنّ "هناك توقّعات بأن يبلغ خلال أسبوعين عدد البلدان الّتي تحتوي حالات "كورونا" 63 دولة، فهل المطلوب أن نعزل أنفسنا عن العالم؟".