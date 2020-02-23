لفت رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، إلى أنّ "عدد الرحلات من بيروت وطهران ذهابًا وإيابًا يبلغ ثلاثة أسبوعيًّا، ولا يبدو أنّه سيُتّخذ إجراء بوقف هذه الرحلات أو تخفيض عددها"، موضحًا أنّه "لا يمكن وقف الرحلات من وإلى إيران، والإبقاء على رحلات من بلدان أُخرى ينتشر فيها "فيروس كورونا" أيضًا".
وسأل في حديث صحافي، "هل المطلوب وقف الرحلات مع كلّ دول العالم باعتبار أنّ "كورونا" بات منتشرًا في معظم هذه الدول؟"، مشيرًا إلى أنّ "بدل وقف الرحلات، بتنا نتّخذ إجراءات مشدّدة لتفادي دخول أي حالة مصابة إلى لبنان". وكشف أنّه "بات يتمّ الاعتماد، بالإضافة إلى التدابير المتّخذة مع وزارة الصحة العامة عند وصول الركاب إلى المطار للكشف عليهم، على معلومات مسبقة عن المسافرين الواصلين إلى بيروت".
وذكر الحسن أنّ "في لبنان وإيران، كما في كلّ دول العالم، لا يخضع الركاب الّذين يخرجون من دولة ما للفحوصات لضمان عدم إصابتهم، وهذه الفحوصات تنحصر بالركاب الواصلين إلى بلد ما".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مطار بيروت: لا يمكن وقف الرحلات من وإلى إيران والإبقاء على رحلات من بلدان أخرى ينتشر فيها كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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