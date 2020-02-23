شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. "خطة البرلمان " تختتم جلساتها حول الحساب الختامي 2018-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستختتم أعمالها في الجلسات المقررة للحساب الختامي 2018/ 2019 غدا الإثنين، وذلك بحضور كلا من الدكتور محمد المعيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، تمهيدا لإعداد تقريرها النهائي وتسليمه للأمانة العامة .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة لم تحدد بعد الصورة النهائية لتوصياتها بشأن الحساب الختامي ولكنها رصدت تحقيق 16 هيئة خسائر خلال العام المالى لتقترب من 21 مليار ووجود خسائر ضخمة بالحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتُقدر بعشرات المليارات حققتها الهيئة خلال السنة المالية 2018/2019، حيث أسفر التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة عن تحقيق خسائر خلال العام بلغت قيمتها نحو 12.3 مليار جنيه، وارتفاع جملة الخسائر المُرحلة لها لتصبح نحو 66 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع جملة الديون المُستحقة على الهيئة لتبلغ قيمتها 78.3 مليار جنيه.

يذكر أن اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عملت علي بحث ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018-2019، على الانتهاء من مناقشة الحسابات الختامية لمُختلف الوزارات والجهات والهيئات وإعداد تقريرها لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، حيث انتهت اللجنة حتى هذه اللحظة من فحص ومناقشة الحسابات الختامية لموازنات عدد 13 ديوان عام وزارة، و17 هيئة عامة خدمية، و12 هيئة عامة اقتصادية، وهيئة قومية واحدة، للسنة المالية 2018/2019، ومن المنتظر أن يتضمن تقرير اللجنة ما يقرب من 150 توصية، وأن تبلغ عدد صفحاته نحو أكثر من 500 صفحة.