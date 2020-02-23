شكرا لقرائتكم خبر عن ما اختصاصات الجهاز القومى الجديد لتنظيم الإعلانات علي الطرق ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، بمجلس النواب ينشئ جهازا قوميا يختص بتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة.

وفي هذا الصدد، نستعرض مهام الجهاز الجديد المزمع إنشاؤه بموجب القانون، واختصاصاته وتشكيل مجلس الإدارة في ضوء المادة (2) حسبما انتهت إليها لجنة الإسكان والمرافق العامة :

1- يكون للجهاز القومي المزمع إنشاؤه لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة الشخصية الاعتبارية، ويتبع مجلس الوزراء.

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2- يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب.

3- يكون لجهاز تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينبية وعضوية الوزارة المختصين بشؤون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة.

4- يصدر بتنظيم الجهاز القومي قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشؤون الاسكان، علي أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد مواردة المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.