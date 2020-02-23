اتهامات جديدة تلاحق أخ أمير قطر في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

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كشف مسعف يقاضي الأخ غير الشقيق لأمير قطر، الملياردير خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، والذي ادعى أنه احتجز كرهينة وأجبر على إنعاش الشيخ بعقار ”ناركان“ المضاد للمخدرات بعد الحفلات الجامحة، أن صديقته اغتصبت وتركت على حافة الموت في هجوم غامض على منزله في لوس أنجلوس.



وبحسب روايته، عاد المسعف ”ماثيو الليندي“ إلى منزله ليجد صديقته ”آبي هان“ قد تعرضت للضرب بوحشية في غرفة نومهما، والجدران ملطخة بالدماء وصديقته البالغة من العمر 42 عامًا غير قادرة على إخباره بما حدث.

تم نقل آبي إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى هنتنغتون في غيبوبة، وقال الأطباء الذين اتصلوا بأمها في نيوجيرسي إنهم غير متأكدين مما إذا كانت ستعيش.