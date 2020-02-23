اليوم.. الرئيس الجزائري تبون يترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء

يرأس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد ، اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة ملفات تخص العديد من القطاعات.
الاجتماع سيدرس عدة ملفات تتعلق بمشروع قانون خاص بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وواقع العقار الصناعي وتسيير المناطق الصناعية، وآفاق بعث وتطوير نشاطات الثقافة والإنتاج الثقافي والصناعة السينماتوغرافية، والشباب والرياضة، والسياحة والصناعة التقليدية.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية ، فإن
وقال البيان إن مجلس الوزراء سيناقش أيضًا عرضًا حول "استراتيجية الاتصال الحكومي".
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