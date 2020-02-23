مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من عدم استعداد إفريقيا لمواجهة فيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت من أن أنظمة الصحة في افريقيا غير مجهزة جيدا لمواجهة فيروس كورونا المستجد إذا سجلت اصابات في القارة.

وخلال اجتماع لوزراء صحة دول الاتحاد الافريقي في أديس أبابا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الدول الافريقية إلى “تشكيل جبهة موحدة لتكون أكثر صلابة” لمكافحة فيروس كوفيد-19.

وأعلن في اتصال عبر الفيديو من جنيف “مصدر قلقنا الرئيسي لا يزال إحتمال تفشي فيروس كوفيد-19 في الدول التي أنظمتها الصحية ضعيفة”.

وحتى الآن فان مصر هي الدولة الافريقية الوحيدة التي سجلت إصابة واحدة مؤكدة.

وتم إحصاء أكثر من 200 حالة مشبوهة في البلدان الافريقية ولكن تبين أن معظمها سلبي كما ذكرت السبت مديرة المكتب الاقليمي لافريقيا في منظمة الصحة ماتشيديسو ريبيكا مويتي.

ولكن إذا أخذ الفيروس في التفشي في القارة الافريقية فعلى الأنظمة الصحية معالجة مرضى يصابون بعوارض كمشاكل في الجهاز التنفسي وخلل في عمل عدة أعضاء معا كما قال تيدروس.

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وأضاف “يحتاج هؤلاء المرضى إلى عناية مركزة تستلزم معدات كأجهزة تساعد على التنفس، لكنها غير متوافرة في عدة بلدان افريقية وهذا يثير القلق”.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد القادة الأفارقة إلى “اتخاذ تدابير جذرية للوقاية والسيطرة” لان افريقيا معرضة “بسبب أنظمتها الصحية البدائية”.

والتحدي الذي تواجهه هذه البلدان ايضا هو تطوير قدرات لإجراء فحوصات لكشف الفيروس.

وقالت مويتي إن عدد البلدان الافريقية القادرة على إجراء فحوص لكشف الفيروس ارتفع من 2 إلى 26 خلال ثلاثة أسابيع.

ودعا ليو يوشي سفير الصين لدى الاتحاد الافريقي القادة الافارقة إلى تخفيف القيود على السفر. وأكد ان “الذعر المفرط قد يساهم في تفشي الوباء”.