وزير الصحة دعا طلاب الطب في لبنان إلى التطوع للمشاركة في مكافحة كورونا

أعلن ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "حرصا على مواجهة التحديات الوطنية بأنجح السُبُل وانطلاقًا من ضرورة الاستفادة من كافة الطاقات الشبابية في صون الوطن والشعب ال​لبنان​ي،أدعو طلاب الطب في لبنان ومن مختلف ​الجامعات​ إلى التطوع للمشاركة في مكافحة فايروس ​كورونا​ سواء في عمليات الرقابة الصحية او حملات التوعية في ​المدارس​"، مشيرا الى أنه "سأعلن غدا عن كيفية التواصل مع الجهات المختصة في الوزارة مع تحديد الدور المطلوب بحسب التّحصيل العلمي للطلاب".

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