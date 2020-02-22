بلدية القليلة نفت خبرا مفبركا: لا إصابة بالكورونا في البلدة

نبهت بلدية القليلة في ​قضاء صور​، في بيان، إلى أنه يتم التداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بخبر منسوب إلى قناة "المنار- البث المباشر"، ينقل عن وزير الصحة العامة الدكتور ​حمد حسن​، إعلانه "التثبت من وجود إحدى الإصابات ب​فيروس كورونا​ في ​بلدة القليلة​ الجنوبية، وأن المريض يخضع للفحوص الطبية في المستشفى الحكومي".



وإذ أعلنت البلدية انها اتصلت بقناة "المنار" التي نفت بثها مثل هذا الخبر، أكدت أن "لا وجود لأي حالة مرضية، وأن الطائرة التي أتت من ​إيران​ لم يكن على متنها أي من أبناء البلدة"، متمنية "من الجميع التعامل بجدية على مواقع التواصل الإجتماعي في هذا الموضوع".

وتوجهت إلى أبناء البلدة بالقول: "الوقاية ضرورية ولكن لا داعي للهلع. حمى الله القليلة ولبنان وكل البلدان التي تكافخ من أجل القضاء على هذا الفيروس".

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