أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، في حديث تلفزيوني، أن الوزارة تتابع عمل الموجهين والمرشدين في المدارس بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان، لافتاً إلى المناطق التربوية ستتواصل مع المدارس أكثر من مرة في اليوم.
ودعا يرق الأهالي لعدم إرسال أي تلميذ تظهر عليه أي عوارض، مؤكداً أن هذا أمر أساسي، لافتاً إلى أن مسؤولية الأهل أساسية على هذا الصعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر يرق: على الأهل عدم إرسال أي تلميذ تظهر عليه أي عوارض إلى المدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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