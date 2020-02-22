يرق: على الأهل عدم إرسال أي تلميذ تظهر عليه أي عوارض إلى المدرسة

أكد مدير عام ​وزارة التربية والتعليم العالي​ ​فادي يرق​، في حديث تلفزيوني، أن الوزارة تتابع عمل الموجهين والمرشدين في ​المدارس​ بعد تسجيل أول إصابة ب​فيروس كورونا​ في لبنان، لافتاً إلى المناطق التربوية ستتواصل مع المدارس أكثر من مرة في اليوم.

ودعا يرق الأهالي لعدم إرسال أي تلميذ تظهر عليه أي عوارض، مؤكداً أن هذا أمر أساسي، لافتاً إلى أن مسؤولية الأهل أساسية على هذا الصعيد.