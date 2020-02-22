وزارة الصحة السورية تعلن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في سوريا، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد حتى تاريخ يوم السبت 22 فبراير، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأفاد المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية في بيان، ردا على ما تتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصابات بمرض فيروس "كورونا" المستجد، بأنها تؤكد أن الأخبار بخصوص مستجدات هذا المرض في سوريا ستنشرها الوزارة عبر وكالة "سانا".
وأوضحت أن الفرق المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، تعمل على مدار الساعة في الترصد والتقصي الوبائي لهذا المرض، وفقا للوائح منظمة الصحية الدولية.
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