قمة رباعية حول إدلب تجمع إردوغان وبوتين وماكرون وميركل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقرر عقد قمة رباعية حول إدلب في الخامس من آذار/ مارس المقبل، تجمع إردوغان وبوتين وماكرون وميركل، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول التركية الرسمية. التفاصيل لاحقًا...

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