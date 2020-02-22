فريق الجيش الملكي “يجمد” نشاط صفحاته الرسمية

هاجر لصفر – صحافية متدربة أعلنت خلية التواصل بإدارة فريق الجيش الملكي، عن تجميد نشاط صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” وعلى “الأنستغرام”، واكتفت بالتواصل مع الجمهور عبر القناة الرسمية “يوتيب”. وتعيش القناة الرسمية لفريق الجيش مرحلة عطالة منذ اليوم الثاني من شهر فبراير، هذا ما جعل فريق التواصل يكتفي بالتواصل مع الجمهور عبر بوابة الموقع الرسمي للفريق الذي أصبح جاهزا بعد الصيانة، وأصبح في متناول الجمهور العسكري.

ولقيت هذه خطوة انتقادا كبيرا وسط الجماهير، باعتبار فريق الجيش الملكي فريق عريق وكبير، ويلزمه خلية تواصل أكثر احترافية من أجل التواصل مع الجمهور، خاصة بعد أن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة الاعلام البديل .

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