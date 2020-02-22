شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني حالة وفاة بكورونا في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن مصادر بالرعاية الصحية قولها اليوم السبت إن البلاد سجلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتشر فيه الفيروس في شمال البلاد مع ظهور 30 حالة حتى الآن.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن حالة الوفاة لامرأة من سكان منطقة لومبارديا في ميلانو. وجاءت وفاتها بعد ساعات من وفاة رجل يبلغ من العمر 78 عاما خلال الليل قرب بادوا في منطقة فينيتو القريبة.

ولومبارديا الواقعة في قلب المنطقة التجارية والاقتصادية بإيطاليا هي الأكثر تضررا حتى الآن من فيروس كورونا حيث سجلت 27 حالة إصابة.

وأعلنت السلطات إلغاء جميع التجمعات العامة بما في ذلك قداس يوم الأحد ومباريات كرة القدم. وأغلقت المدارس والمتاجر أبوابها في منطقة تقع في جنوب غرب ميلانو ويقطنها نحو 50 ألف شخص بعدما ناشدت السلطات السكان بعدم الخروج.