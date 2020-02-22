أنقرة: دمرنا 21 موقعاً للقوات السورية بعد مقتل جندي تركي في إدلب

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إن الجيش دمر 21 موقعا تابعا للجيش السوري ردا على مقتل جندي في إدلب.
وأضافت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنها تتابع كل التطورات، وأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة في حينه.
وفي وقت سابق من اليوم، قتل جندي تركي بإدلب، في هجوم بقنبلة ألقيت من جانب قوات الحكومة السورية، بحسب ما أفاد به إقليم غازي عنتاب التركي، مشيرا إلى أن القتيل كان من عمال صيانة الدبابات.
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