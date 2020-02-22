مقتل جندي تركي بانفجار قنبلة في إدلب

أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، بأن جنديا تركيا قتل بإدلب، في هجوم بقنبلة ألقيت من جانب قوات الحكومة السورية.
ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع التركية، الخميس، مقتل اثنين من جنودها وإصابة 5 آخرين في إدلب.
وكان مصدر عسكري قد أفاد، اليوم، بأن الجيش السوري نفذ عمليات قصف لمواقع المسلحين في ريف إدلب بمحيط الطرق الدولي M4.
وأوضح المصدر أن الجيش يمهد لتقدم قواته في المنطقة عبر نيران المدفعية والضربات الجوية.
وكان مصدر عسكري قد أفاد، اليوم، بأن الجيش السوري نفذ عمليات قصف لمواقع المسلحين في ريف إدلب بمحيط الطرق الدولي M4.
وأوضح المصدر أن الجيش يمهد لتقدم قواته في المنطقة عبر نيران المدفعية والضربات الجوية.
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