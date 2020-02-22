أردوغان: سياسات تركيا في سوريا وليبيا ليست مغامرة ولا خيارا عبثيا

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن سياسات بلاده في ​سوريا​ و​ليبيا​ ليست مغامرة ولا خيارا عبثيا. وأشار إلى أننا "نحن نحارب قوات خليفة حفتر في ليبيا، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر".

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