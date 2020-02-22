الشيعي الأعلى: ليس من صلاحياتنا منع أي زائر من السفر الى اي مكان

اعتبر رئيس مكتب الحج والعمرة والزيارة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي الشيخ ​حسن شريفة​ أنه ليس من صلاحيات المكتب منع أي زائر من السفر الى اي مكان، سواء كانت الوجهة بداعي الزيارة الى ​ايران​ أو ​العراق​ او العمرة والحج الى السعودية او الى اي مكان آخر، "باعتبار الموضوع شأن لبناني عام وما يصدر عن الحكومة اللبنانية من توجيهات او قرارات فإنه يشملنا كغيرنا من المواطنين".

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