تساءل عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​إدغار طرابلسي​ في تصريح على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "هل يوحد الخوف من انتشار ​الكورونا​ اللبنانيين ويدفعهم مع قادتهم للتعاون الأخوي في ما بينهم؟". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: هل يوحد الخوف من الكورونا اللبنانيين ويدفعهم للتعاون فيما بينهم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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