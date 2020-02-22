غوارديولا يتحدث عن مصيره مع مانشستر سيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، عن مستقبله مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في أعقاب قرار استبعاد الأخير من دوري أبطال أوروبا لموسمين.

وقال غوارديولا، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "صفقات الصيف المقبل ستكون على شاكلة الموسم الأول لي مع سيتي؟.. لا أعتقد ذلك، لأنه الآن من الصعب تغيير اللاعبين. هذا الأمر بات مكلفًا للغاية وليس سهلًا".

وأضاف "يجب أن يتمتع النادي بالاستمرارية. أفهم تمامًا الموقف الحالي للنادي، وأننا في حاجة للانتظار، ومعرفة وضع الاستئناف حول مخالفة قانون اللعب المالي النظيف".

وتابع "علينا أن ننتظر. سنلعب الأشهر الثلاثة المقبلة وعندما ينتهي الموسم سنرى مع النادي ما هو الوضع، وسنقرر الأفضل ليس فقط من أجل العام المقبل، ولكن للعامين المقبلين، أو لثلاث أو أربع سنوات".

وعن قرار الحرمان من المشاركة في دوري الأبطال لمدة موسمين.. قال "أعتقد أن النادي يعمل كما لو أن شيئًا لم يتغير، وعلى اللاعبين تقديم الأفضل كما فعلوا في المواسم التي كنت خلالها هنا".

وأكمل "ما نزال نخطط لدوري أبطال أوروبا.. نعتقد أننا سنكون هناك في الموسم المقبل. يتعين علينا القيام بعملنا واللعب مثل المواسم الأخيرة وسنرى ما يحدث".

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وعن البقاء مع سيتي، قال "سأبقى هنا بسبب الطقس (مازحًا).. استمراري يعود إلى السعادة. أبحث عن سعادتي وهذا هو الشيء الوحيد الذي أبحث عنه، والكل يبحث عن ذلك، ليكون سعيدًا بما يفعل".

وأردف "أعمل مع لاعبين استثنائيين ولدي شعور بأنهم يعتقدون في أسلوبي بنسبة 100%، وأعرف كيف أنه ليس سهلًا العمل معنا ومعي، ولكنني سعيد".

واستطرد "عندما أترك مكانًا ما فهذا لأنني أشعر بأنني سأصبح أكثر سعادة في مكان آخر".

واسترسل "لكنني أشعر أنني في نادٍ لديه ملاك رائعون وتجمعنا علاقة جيدة، لذلك أعتقد أنه لن يكون هناك مشكلة في فهم أفكارنا، إذا قررنا البقاء لثلاث سنوات أخرى أو التوقف عند نهاية العقد الحالي".

وأتم "سأتحدث مع خلدون (الرئيس) في نهاية الموسم الحالي، أو في منتصف الموسم المقبل، وسنرى ما سيحدث".