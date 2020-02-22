اعلنت هيئة الجمارك، السبت، عن احباط تهريب ١٦ سيارة جنوب بغداد. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "السلطة الجمركية في جمرك ام قصر الشمالي (رصيف ٢٠) وبالتعاون مع الجهات الساندة لها في المنفذ من ضبط (٤) حاوية حجم ٤٠ قدم تحتوي على (١٦) سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده مخفية خلف اثاث منزلي في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة". وشددت الهيئة "على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ". Advertisements يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.



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