قتيل وجريحان نتيجة اصطدام مركبة بحائط على طريق عام بحمدون

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن قتيلا وجريحين سقطا نتيجة اصطدام مركبة بحائط على طريق عام ​بحمدون​ باتجاه ​عاليه​ بالقرب من قصر اسمهان و​حركة المرور​ كثيفة في المحلة. إضغط للمزيد

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