 البعريني طالب الحكومة بإجراءات موثوقة لمنع تفشي فيروس الكورونا

أعلن النائب ​وليد البعريني​ تفهمه لقلق ال​لبنان​يين وانعدام ثقتهم بسبل تعاطي ​الدولة​ مع الأمر، لأن ثمَّة حالةٌ من التخبط تظهر منذ يوم أمس، معطوفة على التجارب السابقة غير المشجعة بالتعاطي مع ​حالات​ طارئة، وغياب اجراءات الرقابة والوقاية منذ بدء تفشي هذا الفيروس.

ودعا كل المسؤولين للتصرف المسؤول والسريع والحكيم خصوصاً أننا في زمن كل ​الشعب اللبناني​ يعيش أقصى حالات التخبط على المستويات كافة.​​​​​​​

كما طالب البعريني ​الحكومة​ بإجراءات موثوقة لمنع تفشي فيروس الكورونا في لبنان، وبخطوات عملية لأن عبارة "لا داعي للقلق" لا تغني ولا تثمن.​​​​​​​