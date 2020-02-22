 البعريني طالب الحكومة بإجراءات موثوقة لمنع تفشي فيروس الكورونا

أعلن النائب وليد البعريني تفهمه لقلق اللبنانيين وانعدام ثقتهم بسبل تعاطي الدولة مع الأمر، لأن ثمَّة حالةٌ من التخبط تظهر منذ يوم أمس، معطوفة على التجارب السابقة غير المشجعة بالتعاطي مع حالات طارئة، وغياب اجراءات الرقابة والوقاية منذ بدء تفشي هذا الفيروس.
ودعا كل المسؤولين للتصرف المسؤول والسريع والحكيم خصوصاً أننا في زمن كل الشعب اللبناني يعيش أقصى حالات التخبط على المستويات كافة.
كما طالب البعريني الحكومة بإجراءات موثوقة لمنع تفشي فيروس الكورونا في لبنان، وبخطوات عملية لأن عبارة "لا داعي للقلق" لا تغني ولا تثمن.
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