وزارة الاتصالات:اعادة وصل الإشتراكات الهاتفية الثابتة التي قُطعت بسبب عدم السداد

أعلنت وزارة الاتصالات في بيان انه "مراعاةً منها لظروف المواطنين المعيشية في الوضع الاقتصادي الراهن، وحرصاً على حقوق الإدارة والمواطنين، أنها ستُعيد وصل الإشتراكات الهاتفية الثابتة التي قُطعت بسبب عدم السداد ، وذلك لغاية 17/3/2020".
ودعت جميع المشتركين المتأخرين عن السداد الى "دفع فواتيرهم خلال المدة أعلاه إما نقداً أو تقسيطاً في الصناديق المحددة في المناطق الهاتفية، وذلك وفقاً للآلية المُعتمدة من قِبَل وزارة الإتصالات في هذا الشأن".
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