وزارة الاتصالات:اعادة وصل الإشتراكات الهاتفية الثابتة التي قُطعت بسبب عدم السداد

أعلنت ​وزارة الاتصالات​ في بيان انه "مراعاةً منها لظروف المواطنين المعيشية في ​الوضع الاقتصادي​ الراهن، وحرصاً على حقوق الإدارة والمواطنين، أنها ستُعيد وصل الإشتراكات الهاتفية الثابتة التي قُطعت بسبب عدم السداد ، وذلك لغاية 17/3/2020".

ودعت جميع المشتركين المتأخرين عن السداد الى "دفع فواتيرهم خلال المدة أعلاه إما نقداً أو تقسيطاً في الصناديق المحددة في المناطق الهاتفية، وذلك وفقاً للآلية المُعتمدة من قِبَل ​وزارة الإتصالات​ في هذا الشأن".