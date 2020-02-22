وفاة أحد الجرحى في الحادث المروري الذي وقع صباحا على أتوستراد الناعمة

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن أحد جرحى الحادث المروري الذي وقع صباحا على أتوستراد الناعمة بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ قد توفي. إضغط للمزيد

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