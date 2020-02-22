سليم عون: اميركا هددت لبنان جراء طرح فكرة تغيير حاكم مصرف لبنان

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​ الى ان ​الولايات المتحدة​ هددت لبنان بعد عرض ​الرئيس ميشال عون​ تغيير حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، واوضح ان ​الرئيس عون​ عرض موضوع تغييره على رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ الا ان الاخير رفض، ونحن كتكتل اليوم نطالب الحاكم بمعرفة كيف حولت بعض الشخصيات اموالها الى الخارج، فيما المودعين يشحدون اموالهم. واكد ان التكتل لا زال في نصف المعركة من اجل الاصلاح، ونحن لم نفشل بعد.

واعتبر عون في حديث تلفزيوني، بأن السباق هو بين استخراج ​النفط​ وبين فرض الحل علينا ب​التوطين​ وغيرها من الملفات السياسية، ونحن قادمون على ايام صعبة. ولفت الى انه يجب العمل على حل ازمة عجز الكهرباء، وموضوع الكهرباء هو ​سياسة​ حكومة، كما ان ازمة الكهرباء ممتدة منذ العام 1990.