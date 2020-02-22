لفت رئيس دير مار مارون عنايا الاباتي طنوس نعمة في العظة التي القاها خلال ترأسه القداس الالهي بذكرى شفاء نهاد الشامي الى ان "الرب يسوع يدعونا الى نكون قريبين منه وان نكون قديسين وأن نشهد ليسوع"، متمنيا ان "يعطي الله لبنان الامان والسلام وأن يشفي المرضى"، مؤكدا أن "الصلاة هو الملاذ الوحيد الذي يخصلنا".
وأشار الاباتي طنوس نعمة الى أن "شربل كان قديسا قريبا من الله وهكذا يجب ان نكون نحن"، مشيرا الى أن "القديس شربل أجرى عملية جراحية لنهاد الشامي منذ سبعة وعشرين عاماً وهي أصبحت علامة على الارض من هنا يجب أن ندرك أنه يجب ان نعود الى الله وهو قادر على شفائنا من كل شيء".
كانت هذه تفاصيل خبر الاباتي طنوس نعمة تمنى ان ينعم لبنان بالامان والسلام: بالصلاة نخلص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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