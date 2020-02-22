الاباتي طنوس نعمة تمنى ان ينعم لبنان بالامان والسلام: بالصلاة نخلص

لفت رئيس ​دير مار مارون عنايا​ الاباتي ​طنوس نعمة​ في العظة التي القاها خلال ترأسه القداس الالهي بذكرى شفاء نهاد الشامي الى ان "الرب يسوع يدعونا الى نكون قريبين منه وان نكون قديسين وأن نشهد ليسوع"، متمنيا ان "يعطي الله ​لبنان​ الامان و​السلام​ وأن يشفي المرضى"، مؤكدا أن "​الصلاة​ هو الملاذ الوحيد الذي يخصلنا".

وأشار الاباتي طنوس نعمة الى أن "شربل كان قديسا قريبا من الله وهكذا يجب ان نكون نحن"، مشيرا الى أن "​القديس شربل​ أجرى ​عملية جراحية​ لنهاد الشامي منذ سبعة وعشرين عاماً وهي أصبحت علامة على الارض من هنا يجب أن ندرك أنه يجب ان نعود الى الله وهو قادر على شفائنا من كل شيء".