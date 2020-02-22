إطلاق حملة للغرس والتشجير.. “الأسبوع الأخضر 2020” في 25 مدينة

أعلنت جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب أنها ستنظم، بمعية شركائها، فعاليات (الأسبوع الأخضر2020)، من 24 فبراير الجاري إلى غاية 1 مارس المقبل، للتعبئة من أجل التوعية بواقع الغابات والمساحات الخضراء، والزراعات الغذائية، وإطلاق حملة وطنية للغرس والتشجير.

وذكرت الجمعية في بلاغها أن الأسبوع الأخضر، الذي سينظم بأكثر من 25 مدينة مغربية، يتضمن أنشطة توعوية وندوات علمية حول الغابات والمساحات الخضراء وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستراتيجية الجديدة “غابات المغرب” وأهمية السلامة الغذائية والفلاحة البيولوجية.

كما يشمل أنشطة ميدانية للغرس والتشجير بعدد من الغابات والفضاءات الحضرية والمؤسسات التعليمية والجامعية، لتختتم يوم الأحد 1 مارس 2020، بتظاهرة رياضة المشي في الهواء الطلق في عدد من المدن للتوعية بأدوار المساحات الخضراء في الصحة العامة للسكان.

وحسب الجمعية، فإن رفع التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها مختلف المناطق الترابية، يتطلب رفع مستوى الوعي بالإشكاليات التي تطرحها هذه التحديات.