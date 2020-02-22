العراق يمنع دخول الإيرانيين على خليفة انتشار "كورونا" بطهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت السلطات العراقية، السبت، منع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء خلال فترة 3 أيام، كإجراءات لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد.

وأعلن التلفزيون الإيراني، في وقت سابق اليوم، إصابة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران بالفيروس.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إنها اتخذت بعض الإجراءات الوقائية الإضافية لمكافحة دخول كورونا إلى البلاد.

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وطالبت الهيئة، خلال اجتماع عقدته اليوم على خلفية انتشار الفيروس في إيران، العراقيين بعدم السفر إلى إيران حرصا على سلامتهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحركة التجارية بين البلدين مستمرة شريطة إخضاع أصحاب المركبات المعنيين بالتبادل التجاري للفحص الطبي واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور قد قال على موقع "تويتر"، الجمعة، إن إيران أكدت وجود 13 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بين مجموعة الحالات الجديدة المصابة بـ"كورونا".

وأضاف أن الحالات الجديدة تشمل 7 تم تشخيص إصابتهم بالمرض في قم و4 في طهران و2 في جيلان، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في إيران إلى 19 بعد إصابة المسؤول بينهم 4 وفيات.