ترند | الأهلي يجلد كهربا..وتحرك عاجل من الجبلاية والبرلمان بعد فضيحة السوبر..وباسم سمرة يرد على اعتدائه على محمد رمضان.. وحقيقة وفاة الشاب خالد

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، جلسة عتاب ساخنة بين كبار الأهلي وكهربا بعد خناقة السوبر.. والإدارة الحمراء توقع عقوبات مغلظة على اللاعب، ووفاة الشاب خالد تريند جوجل.. التفاصيل والحقيقة، وفيديو اعتداء باسم سمرة على محمد رمضان يثير الجدل.. والفنان يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الواقعة، وفضيحة السوبر.. قرار عاجل من اتحاد الكرة.. وعقوبات تصل للشطب.. وإجراءات صارمة للبرلمان لعقاب لاعبي الأهلي والزمالك.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

جلسة عتاب ساخنة بين كبار الأهلي وكهربا بعد خناقة السوبر.. والإدارة الحمراء توقع عقوبات مغلظة على اللاعب

شهدت مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت الخميس، في مدينة أبوظبي الإماراتية والتي انتهت بفوز الأخير بضربات الترجيح، أحداثا مؤسفة تبعت اللقاء، كان أبرزها خناقة محمود كهربا مع لاعبي الفريق الأبيض.

وتعرض كهربا للطرد من قبل حكم المباراة النرويجي، عقب نهاية المباراة بسبب سوء سلوكه.

جلسة عتاب ساخنة بين كبار الأهلي وكهربا بعد خناقة السوبر

وفي سياق متصل، عقد لاعبو الأهلي الكبار جلسة خاصة مع كهربا ووجهوا له نقداً شديداً بسبب حالة العصبية التي كان عليها عقب المباراة، ودخوله في صدام مع عبد الله جمعة وطارق حامد لاعبي الزمالك.

وبحسب "اليوم السابع"، أكد لاعبو الفريق الكبار لكهربا خلال الجلسة أن الانشغال بمثل هذه الأمور يُبعد الفريق واللاعبين عن التركيز وهو أمر لا يتناسب مع الأهلي، كما طالبوا اللاعب بالتركيز في الملعب فقط وعدم الانشغال بأية أمور أخرى حتى لا يبتعد عن أجواء المباريات ولا يدخل في أزمات تتسبب في إيقافه.

الإدارة الحمراء توقع عقوبات مغلظة على كهربا

وعلى صعيد متصل، قررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبات مغلظة على كهربا.

وذكرت صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصدر لها داخل النادي الأهلي، أن العقوبات المقرر توقيعها على كهربا تأتي بسبب عدم تحكمه في أعصابه خلال اللقاء، حيث ساهم في اشتعال أحداث المباراة منذ الدفع به كبديل، ودخل في مناوشات مع لاعبي الزمالك.

وأضاف المصدر أن العقوبات التي ستوقع على كهربا تأتي بعد نيله البطاقة الحمراء عقب نهاية اللقاء، واحتمالية إيقافه 3 مباريات وفقاً لتقرير الحكم النرويجي.

ونشبت اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد انتهاء ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء لصالح الفريق الأبيض.

وتوجه لاعب الزمالك عبد الله جمعة صاحب الضربة الأخيرة والتي حسمت المباراة لصالح فريقه، للاحتفال بالفوز أمام جماهير الأهلي، بطريقة استفزت لاعبي الأحمر لتنشب المشاجرة التي شهدت ركلا بالأقدام والأيدي بين الفريقين.

شيكابالا يحتفل بطريقة بذيئة

بعد ركلة الجزاء الأخيرة التي سجلها عبدالله جمعة وحسمت المباراة لصالح الزمالك، توجه اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" كابتن الفريق الأبيض ناحية جماهير الأهلي.

ووجّه شيكابالا إشارات بذيئة لجماهير الأحمر التي ألقت زجاجات المياه الفارغة عليه وعلى لاعبي الزمالك.

قام الحكم النرويجي الذي أدار مباراة السوبر المصري، بإشهار أكثر من بطاقة حمراء للاعبي الأهلي والزمالك، وذلك بعد الشجار العنيف الذي اندلع بينهم بسبب ما قام به عبدالله جمعة وشيكابالا.

وعلق رئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني على المشاجرة التي حدثت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية مباراتهم في السوبر المصري.

وفي تصريحات لقناة "القاهرة والناس"، قال الجنايني: "كرة القدم يحدث فيها مثل هذه الأحداث، ولجنة الانضباط سترى وأي أحد تجاوز أو أخطىء سيعاقب".

وأكد أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة سترى الأحداث كلها "والذي يستحق العقاب سيعاقب".

وأردف: "قرارات لجنة الانضباط غير قابلة للنقاش، ولم نتدخل في عملهم رئيسيها قاضي ونتعاد كلنا على احترام قرار القاضي".

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وفاة الشاب خالد تريند جوجل.. التفاصيل والحقيقة

تصدر النجم الجزائري الكبير "الشاب خالد"، خلال الساعات الأخيرة الماضية، تريند محرك البحث جوجل، بعد أنباء تفيد بوفاته.

من جانبها تواصلت صجيفة "اليوم السابع"، مع مصادر مقربة من الشاب خالد، لتنفى الشائعة بشكل قاطع، وتؤكد تمتع الفنان الجزائري بصحة جيدة، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام والسوشيال ميديا هى شائعة لا تمت بصلة للواقع.

من هو الشاب خالد؟

الشاب خالد (اسمه الحقيقي خالد حاجّ إبراهيم)، مغني راي وشاعر وملحن وعازف جزائري من وهران لموسيقى الراي، ولد في حي سيدي الهواري بوهران في الجزائر يوم 29 فبراير 1960م ، بدأ التسجيل في أوائل مراهقته تحت اسم الشاب خالد (خلافا لكلمة "شيخ" التي كانت تطلق على شيوخ الراي التقليدي)، وأصبح أكثر المطربين الجزائريين شهرة في العالم العربي والغربي وعبر العديد من القارات، وأكسبته شعبيته لقب "ملك الراي".

ومن أشهر أغانيه هي "ديدي" و "عائشة" و"عبد القادر يا بوعلام" و "C'est la vie" بالإضافة إلى أغنية "علاش تعدي" التي تميزت في فيلم العنصر الخامس.

أصل تسمية الشاب: تطلق تسمية الشاب على كل مغني الراي ويعود تاريخ التسمية إلى بداية عقد الثمانينيات حيث أطلقت مسابقة -الحان وشباب- للمغنين الشباب في التلفزيون الجزائري وأطلق على الفائز وقتها اسم "شاب".

حياته الفنية

في سن الرابعة عشرة شكل خالد أول فرقة تحت اسم "Cinq étoiles" أي "الخمسة نجوم" اقتباسا لجاكسون فايف، وبدأ في تقديم عروضه مع اوزا بويز الذي علمه الراي من خلال إقامتهم لحفلات الزفاف وغنائهم في الملاهي الليلية في الوهراني. سجل أول أغنية منفردة له تحت اسم "طريڤ الليسي" (""طريق الثانوية")

سرعان ما تأثر في بداية عقد الثمانينات بالآلات الإلكترونية فكان أول من أدخل الأورج على موسيقى الراى والذي شجع إضافة آلات أخرى عصرية واستعمال تقنيات الاستوديو الحديثة.

فترة التسعينات

عاشت الجزائر فترة انفتاح سياسي من دون قيود ساهم في تبلور أفكار سياسية ذات مرجعية إسلامية متشددة، انتقدت هذه التيارات الموسيقى والفن وكل وسائل السمعي البصري معتبرة إياه “مزمارا من مزامير الشياطين” وتركزت التهجمات على الراى خصوصا وإن كان ممارسو الفن متحررون من أي قيد ويتطرقون لكل المواضيع الحقيقية الواقعية من دون تردد لدرجة يحرج المستمع إلى الراي في جو العائلة لنوعية الكلمات المستعملة كمواضيع الكحول والعشق والمال والرجولة إلى آخره. ليس كل أغاني الراي غير لائقة بالميزان العائلي لكن خالد ومغنون كثيرون استطاعوا أن يخرجوا من القوقعة وصار الراي يدخل البيوت ويستسيغه الجيل القديم مع الجديد معا ومن دون حرج.

المغنين مثل خالد تغنوا بمواضيع حديثة ومنفتحة اجتماعيا، الكثير من تلك المواضيع راقت لكثير من الشباب، وأصبحت وسيلة للتمرد على القيود الاجتماعية.

يقول خالد في أحد استجواباته" من خلال موسيقى الراي، يمكن للناس التعبير عن أنفسهم. علينا خرق المحظورات"..

أول كليب صوره خالد عن أغنية دي دي تمثل مشاهد السيدات ترقص بملابس مثيرة في شريط الفيديو لأغنية خالد الشهيرة "دي دي" وهي من المحظورات في الثقافة العربية والإسلامية. سرعان ما اعتبرت أغنيته المفجرة الأولى لثورة في صناعة الكليبات والأغاني، وقد ظهر كل من خالد ودون واز في برنامج "عرض الليلة" في 4 فبراير 1993.

الحضور الدولي

في عام 1992 بعد أن أسقط اللقب "شاب" من اسمه أصدر خالد البوما باسمه وكان هذا الألبوم السبب في ذياع شهرته كنجم في فرنسا وبين المهاجرين في مختلف أنحاء العالم. تزايد في التسعنيات عدد معجبيه في جميع أنحاء العالم، وتعاون مع العديد من فناني الهيب هوب. حقق خالد النجومية في فرنسا، ووطنه الأم الجزائر والمغرب وباقي الدول العربية.تعد أغنيته الشهيرة ديدي أغنية ذات شعبية كبيرة في البلدان الناطقة بالعربية، وكذلك في العديد من البلدان الأخرى، بما فيها الهند وباكستان.لأغنية استخدمت أيضا في بوليوود في فيلم بعنوان "شيرمان عاشق" وكذلك أستخدمت في هوليود في فيلم Fifth Element بطولة بريس ويلس، وباع الألبوم ملايين النسخ منها أكثر من مليون ونصف في أوروبا فقط.

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في عام 1999، انضم لخالد كل من رشيد طه وفوضيل في حفل موسيقي في قصر أومنسبور دي باريس بيرسي بعنوان الشموس 1 و2 و3 والذي صدر لاحقا كألبوم يصور الحفل تصويرا حيا وقد حقق الألبوم مبيعات كبيرة في فرنسا وأمريكا والوطن العربي حيث باع أكثر من خمسة ملايين نسخة.

وفي الثاني عشر من يوليو 2008، ظهر خالد في قاعة أوركسترا ليفربول للمشاركة في مهرجان الفنون العربية بليفربول، كجزء من احتفالية "ليفربول: عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2008". وفي عام 2009 أصدر ألبوم (الحرية) الذي حقق نجاحا كبيرا في أوروبا وقد حقق الألبوم مبيعات تجاوزت الثلاث ملايين نسخة في أقل من شهر ويعد الشاب خالد المطرب العربي الأكثر مبيعا في فرنسا وأمريكا وأوروبا والهند إلى أن وصلت مبيعاته إلى البرازيل حيث باع أكثر من ربع مليون نسخة فيهاوقد قام الشاب خالد بحفلة تاريخية مع النجم محمد منير حيث تجاوز الحضور المائة والثلاثون ألف متفرج وهو نجاح ساحق حيث سجلت بأنها أعلى حضور لهذه السنة وبتاريخ مطربي العرب.

في عام 2012 قام الشاب خالد بالتعاون مع الموزع العالمي ريدون وقام بتوزيع 9 أغاني من الألبوم وستخدم أعلى واحدث طرق التوزيع والأجهزة الموجودة في العالم وقام بعمل ديو مع المطرب العالمي بيتبول ولقد لاقت أغنية سيلافي نجاحي عالمي كبير حيث رشحت لستة جوائز عالمية وحصدت المراكز الأولى في أكثر الأسواق الأوروبية والإذاعات ولاقت نجاحا جيدا في أمريكا وكندا وحصدت المركز الأول في مواقع التحميل وخاصة الأيتونز الأوروبي حيث ما تزال ضمن أفضل اربع أغاني في عام 2013 أما على الصعيد العربي فقد أحتل الشاب خالد المركز الأول في مبيعات دول المغرب العربي والمركز الثاني في مصر ولاقا شهرة واسعة في لبنان والكويت والإمارات وقد حقق الألبوم مبيعات تجاوز بها 2.5 نسخة وصرحت مواقع وصحف رسمية بان أغنية سيلافي أفضل أغنية في أوروبا لعام 2012 و2013 ومنها يونيفيرسال، موندوميكس، بيلبورد وقد حصل على تصويت 50 مليون شخص في مواقع التواصل الاجتماعي

عالمية أغنية الراي

يعتبر الشاب خالد أوائل الفنانين العرب الذي استطاع إيصال الراي الجزائري وإخراجه إلى العالمية،

أشهر الأغاني

سجل الشاب خالد العديد من الأغاني الناجحة حققت شهرة عالمية، بعضها جديد كتابة وألحانا، البعض تمت إعادة أدائها وصياغتها بلون ونكهة موسيقية جديدة منها:

عايشة

أغنية بوعلام الجيلاني (عبد القادر يا بوعلام)

ديدي

ولي لدارك (إرجع إلى دارك)

وهران وهران

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فيديو اعتداء باسم سمرة على محمد رمضان يثير الجدل.. والفنان يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو للفنان باسم سمرة وهو يدفع محمد رمضان ليزيحه من طريقه، وذلك خلال حفل زفاف أحياه الأخير في وقت سابق.

وظهر "نمبر وان" في الفيديو وهو يغني أغنيته الشهيرة "إنساي"، في حفل شهد حضوراً كبيراً، قبل أن يقوم باسم سمرة بدفعه على المسرح.

ولم يبدي محمد رمضان أي فعل يذكر سوى أنه رمق "سمرة" بنظرة استغراب، قبل أن يحتضن طفلاً صغيراً ويغادر المشهد.

وتفاجئ رمضان بتصرف سمرة، خاصة أن الأخير لم يعتذر منه على واقعة الدفع حتى وإن كانت غير مقصودة.

من جانبه، قال الفنان باسم سمرة، لجريدة "الوطن": "محمد أخويا وحبيبي، لكن كل ما في الأمر إننا حضرنا فرح، مليء بالناس، واندفعوا ليسلموا علينا، ورمضان كان يغني".

وأضاف "سمرة": "مع الزحمة حدث تدافع ليس أكثر، لكن بالتأكيد لم أدفعه، وكل ما يتردد بهذا المعنى كلام فاضي".

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن الحادثة وقعت في ديسمبر الماضي، إلا أن الجدل الذي شهده انتشار الفيديو تصاعد بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، بعدما تسبب رمضان في سحب رخصة قائد الطائرة أشرف أبو اليسر بعد واقعة التصوير داخل كابينة الطائرة.

وتواجد رمضان ليقدم المباركات للعريس، بصفته الجار القديم لأصحاب الزفاف، ولكنه قدم التهنئة على طريقته وصعد إلى المسرح، وقدم مجموعة من أغانيه، وبعد الفرح كتب رمضان على صفحته الشخصية: ألف مبروك يا عبد الهادي يا ابن العيلة الغالية على قلبى.. صاحبى وابن صاحبى وعمك صاحبى"، ونشر فيديو خلال غنائه في الحفل.

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فضيحة السوبر.. قرار عاجل من اتحاد الكرة.. وعقوبات تصل للشطب.. وإجراءات صارمة للبرلمان لعقاب لاعبي الأهلي والزمالك

شهدت مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت الخميس، في مدينة أبوظبي الإماراتية والتي انتهت بفوز الأخير بضربات الترجيح، أحداثا مؤسفة، حيث دخل لاعبو الفريقين في مشادات عنيفة عقب نهاية اللقاء.

وتوجه لاعب الزمالك عبد الله جمعة صاحب الضربة الأخيرة والتي حسمت المباراة لصالح فريقه، للاحتفال بالفوز أمام جماهير الأهلي، بطريقة استفزت لاعبي الأحمر لتنشب المشاجرة التي شهدت ركلا بالأقدام والأيدي بين الفريقين.

وبعد فوز الزمالك، توجه اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" كابتن الفريق الأبيض ناحية جماهير الأهلي، ووجّه لهم إشارات بذيئة.

كما شهد اللقاء توترا بين الفريقين، عقب نزول اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، حيث نشبت مشادة بينه وبين طارق حامد لاعب وسط الزمالك، عقب التحام قوى بين الثنائي خلال أحداث الشوط الثاني، وبعد المباراة تشاجر لاعب الأهلي مع عبدالله جمعة.

وقام الحكم النرويجي الذي أدار مباراة السوبر المصري، بإشهار أكثر من بطاقة حمراء للاعبي الأهلي والزمالك، بينهم كهربا، وذلك بعد الشجار العنيف الذي اندلع بينهم بسبب ما قام به عبدالله جمعة وشيكابالا.

اتحاد الكرة يحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

وفي اتجاه متصل، وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عميق شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مجلس أبو ظبي الرياضي لدوره الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري بستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية.

وأكد الاتحاد المصري أن هذا النجاح الكبير الذي خرجت به هذه البطولة الخاصة لم يكن مفاجأة بل تم الإعداد له جيدا ولاقى كل التعاون من كافة شركاء النجاح للاتحاد المصري لكرة القدم وفي مقدمتهم مجلس أبو ظبي الرياضي وشركة برزينتيشن راعية الكرة المصرية.

ووجه الاتحاد المصري التهنئة لنادي الزمالك بمناسبة فوزه بالسوبر المصري كما تمنى حظا أطيب للنادي الأهلي ، مشيرا إلى أن الأحداث التي شهدها العرس الرياضي بعد انتهاء المباراة من جانب اللاعبين، والتصريحات المسيئة من بعض المسئولين ضد الاتحاد، سيتم بحثها جيدا من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، ومواجهتها بما يناسبها من قرارات لتحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير شهد له الجميع بحسم التنظيم والإعداد.

العقوبات المنتظرة

وبحسب موقع "الوطن سبورت"، تنص المادة 29 من لائحة لجنة الانضباط، المنوطة باتخاذ القرارات تجاه أحداث قمة السوبر، والخاصة بمناقشة مخالفات عناصر اللعبة، فإن السلوك الرياضي المشين وإثارة الجمهور والاعتداء أو محالولة الاعتداء على عناصر اللعبة تتدرج بين الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه والإيقاف وتصل عقوبتها إلى الشطب.

وبحسب لائحة المسابقات فإنها تنص على الإيقاف ست مباريات، لمن يقوم بإشارة مشينة أو فعل فاضح تجاه عناصر اللعبة وأربع مباريات لسب المنافس، وثلاث مباريات لضرب المنافس بدون كرة ومبارتين للسلوك غير الرياضي في اللقاء.

وكانت لجنة الانضباط، ضاعفت العقوبات المالية المقترنة بالعقوبات الواردة في لائحة المسابقات، قبل بداية الموسم الجاري.

البرلمان يتخذ إجراءات صارمة لعقاب لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر

من ناحية أخرى، تقدم النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للبرلمان، للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على لاعبي فريقي الزمالك والأهلي، بعد مباراة السوبر، والتي أقيمت على إستاد محمد بن زايد في الإمارات، مؤكدًا على أنهم أساؤا لمصر.

وأضاف الشهاوي في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24“، أنه طلب الإحاطة الذي سيتقدم به موجه لكلًا من المهندس أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية، عمرو الجنايني، للمطالبة بتفريغ كاميرات إستاد نادي الزمالك.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفيديوهات التي سيتم تفريغها، لمعرفة المتسبب في مشاجرة ما بعد المباراة، وليست مشادات المباراة لطبيعية، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد اللاعبين حتى الآن لحين تفريغ الفيديوهات، إلا أن جميع المتسبب في الأحداث أساؤا لمصر في الإمارات.

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