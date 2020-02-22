رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث شباط

أعلن رئيس الوزراء ​السودان​ي، ​عبدالله حمدوك​ تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث ​العنف​ التي وقعت يومي العشرين والحادي والعشرين من شباط الجاري.

وفي خطاب تلفزيوني، أكد حمدوك رفضه لاستخدام العنف المفرط ضد المدنيين الذي صاحب المسيرات السلمية الأخيرة.

ولفت رئيس ​الحكومة​ الانتقالية الى انه "رغم التحديات والمشاكل المتراكمة التي تواجه السودان إلا أن العمل الجماعي هو من سيحقق أهداف ​الثورة​ ويخرج السودان من أزماته"، مضيفا: "إعادة هيكلة وتطوير جهاز الدولة، هو هدف تضعه الحكومة على قائمة أولوياتها رغم صعوبته".