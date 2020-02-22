رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث شباط

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث العنف التي وقعت يومي العشرين والحادي والعشرين من شباط الجاري.
وفي خطاب تلفزيوني، أكد حمدوك رفضه لاستخدام العنف المفرط ضد المدنيين الذي صاحب المسيرات السلمية الأخيرة.
ولفت رئيس الحكومة الانتقالية الى انه "رغم التحديات والمشاكل المتراكمة التي تواجه السودان إلا أن العمل الجماعي هو من سيحقق أهداف الثورة ويخرج السودان من أزماته"، مضيفا: "إعادة هيكلة وتطوير جهاز الدولة، هو هدف تضعه الحكومة على قائمة أولوياتها رغم صعوبته".
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