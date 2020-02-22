العثماني يتفقد ورش بناء محكمة الاستئناف بكلميم.. 37% نسبة تقدم الأشغال

أجرى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء اليوم الجمعة بكلميم، زيارة تفقدية لورش محكمة الاستئناف بكلميم في إطار زيارة إلى جهة كلميم واد نون يقوم بها، على رأس وفد يضم عددا من أعضاء الحكومة ومسؤولي مؤسسات عمومية.

واطلع العثماني، بحضور، زيادة على الوفد، والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي، على سير الأشغال بمشروع محكمة الاستئناف التي يجري إنجازها على مساحة مبنية تصل إلى 9 آلاف و53 متر مربع بكلفة إجمالية قدرها 79 مليون و414 ألف و300 درهم.

وتضم المحكمة الموجودة في طور البناء طابقا تحت أرضي وطابق أرضي وطابقين علويين، وتتألف من 4 قاعات جلسات و80 مكتبا. كما تتوفر، بالخصوص، على فضاءات للاعتقال وفضاءات لانتظار المحامين وفضاء للأرشيف ومكتبة وقاعة اجتماعات.

وقال العثماني، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن هذه المحكمة ستتيح، بعد اكتمال الأشغال بها وافتتاحها، تقريب التقاضي على مستوى الاستئناف من المواطنين بالجهة.

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وأضاف أن هذا الورش الهام سيمكن من اقتصاد الجهد والتعب والمشقة على المواطنين إذ يعد من الأوراش المهيكلة الهامة جدا بالنسبة لجهة كلميم واد نون.

من جانبه، قال وزير العدل محمد بنعبد القادر إن محكمة الاستئناف بكلميم تعد من أضخم المشاريع التي تنجزها وزارة العدل في إطار تطبيق مرسوم الخريطة القضائية، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بالجيل الجديد من المنشآت القضائية بالمملكة.

وأبرز بنبعد القادر، في تصريح مماثل، أن نسبة تقدم الأشغال بهذا الورش بلغت حوالي 37 بالمائة، مشيرا إلى أن الأشغال تسير بوتيرة جيدة وأن المحكمة الموجودة بطور الإنجاز تستوفي مواصفات المعمار المغربي الأصيل.