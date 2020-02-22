ماكرون: لعقد قمة "في أقرب وقت" حول سوريا

طالب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، عقب قمة أوروبية في ​بروكسل​ بشان ​موازنة​ الاتحاد، بـ"عقد قمة حول ​سوريا​ في أقرب وقت ممكن في ​اسطنبول​ بمشاركة ​ألمانيا​ و​روسيا​ و​تركيا​ بهدف وقف المعارك في ​محافظة إدلب​ وتجنب أزمة إنسانية". وسبق لماكرون والمستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ أن اجريا اتصالين هاتفيين الخميس بالرئيسين التركي ​رجب طيب إردوغان​ والروسي ​فلاديمير بوتين​، تناولا الأوضاع في سوريا. إضغط للمزيد

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