شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح قنصلية عامة فى تورنتو".. حلم لأبناء الجالية المصرية بكندا أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب شريف فخرى، إن لجنة العلاقات الخارجية ستناقش طلب الإحاطة الخاص بفتح قنصلية عامة في تورنتو بكندا لخدمة المصريين بالخارج، بناء على الطلب المقدم منه، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم منه أيضاً بشأن تجميد صندوق تكافل لأبناء الجالية المصرية بالسعودية.

ووجه "فخرى" الشكر للجنة العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية على تبنى موضوع فتح قنصلية عامة فى تورنتو كندا لخدمة الجالية المصرية ذات الكثافة السكانية فى تورنتو، وكذلك على إيجاد حل لتجميد صندوق التكافل المصرى فى السعودية منذ سنوات وحرمان الجالية المصرية هناك من خدماته.

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وأكد النائب، أنه سيسعى لإيجاد حلول مع اللجنة فى هذه الموضوعات بجانب موضوعات أخرى تخص المصريين بالخارج، تتعلق بالفصل التعسفى والمشاكل القانونية لمخالفُى الإقامة، وإجراءات الترحيل، والمساجين خاصة فى دول للخليج العربية، وغيرها من الموضوعات.

وكان النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قال إن اللجنة ستعقد اجتماع لها الأسبوع المقبل، لبحث مشكلة تأخير تصديقات أوراق المصريين في الخارج واستغراقها مدد طويلة بعض الشئ، ومنها جوازات السفر وشهادات الميلاد، وذلك فى ضوء اجتماع اللجنة مع السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.