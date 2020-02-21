ترامب للكونغرس: موارد ليبيا يجب أن تكون محميّة والعقوبات ستستمرّ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستواصل “حالة الطوارئ الوطنية” فيما يتعلق بليبيا، وهو مصطلح يشير إلى استمرار العقوبات.

وحذر ترامب، في رسالة بعثها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس مجلس الشيوخ مايك بنس، نائب الرئيس، من خطر إختلاس الأصول والموارد الليبية، من قبل أطرف مصممة على تقويض عملية السلام الجارية للأمم المتحدة.

وقال ترامب إن الليبيين يواجهون حالة من عدم الاستقرار مشيراً إلى “تصرفات” العقيد معمر القذافي وحكومته وشركائه في عام 2011.

وأكد أن خطر النزاع الأهلي في ليبيا سيبقى حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية، مشيراً إلى أن العديد من هذه الانقسامات تتعلق بالحصول على الموارد الليبية.

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واوضحت رسالة ترامب، وفقا للموقع الرسمي للبيت الأبيض، أن موارد ليبيا يجب أن تكون محمية خوفاً من سيطرة بعض الأطراف، بما في ذلك أعضاء عائلة القذافي أو الأعضاء السابقين في حكومته.

وأضاف ترامب أن تحويل هذه الموارد سيؤدي إلى إطالة وتعميق حالة عدم الاستقرار الحالية في ليبيا، والتي لن تفيد إلا تنظيم الدولة والجماعات الإرهابية الأخرى، مما يمثل خطراً جسيماً على الأمن القومي للولايات المتحدة وأمن الشركاء الإقليميين.

وقال ترامب "إننا نواجه خطر المزيد من زعزعة الاستقرار إذا لم تظل العقوبات سارية، وعلى وجه الخصوص، فإن أولئك الذين يرفضون الحوار والذين يعيقون الانتقال الديمقراطي في ليبيا ويقوضونه يظلون مهتمين باستغلال ثروات الشعب الليبي لتعزيز المصالح الشخصية الضيقة وإدامة الصراع في البلد".

*المصدر/ القدس العربي