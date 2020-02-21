منع كل القادمين من إيران دخول الكويت

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الجمعة، عن وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من جمهورية إيران الإسلامية في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس «كورونا» المستجد وحدوث حالات وفيات في مدينة «قم» بجمهورية ايران الاسلامية.

وقال البيان بأنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممكن كانوا متواجدين في جمهورية ايران

الاسلامية خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع آي كويتي قادم من جمهورية ايران الإسلامية للحجر الصحي.



وأضاف البيان بأنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من جمهورية إيران الإسلامية نظراً للوضع الحالي.

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وناشد البيان المواطنين عدم السفر إلى جمهورية إيران الإسلامية خلال الفترة الحالية لحين اتضاح الصورة النهائية بشأن فيروس «كورونا» المستجد.

وكانت مؤسسة الموانئ قررت وقف نقل الأفراد بحراً من وإلى إيران اعتباراً من أمس الخميس وحتى إشعار آخر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا في إيران. وكانت وزارة الصحة الكويتية أوصت الخميس، تجنب السفر إلى قم الإيرانية جنوب العاصمة طهران، بعد ظهور إصابات بكورونا وفاة مصابين اثنين.

وأعلنت الصحة، في بيان، أنها ستفرض الحجر الصحي على جميع القادمين من قم، للتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس. وعلقت الخطوط الجوية الكويتية من جهتها، تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتبارا من اليوم الجمعة، بناءً على نصيحة وزارة الصحة الكويتية وهيئة الطيران المدني