نجل نتنياهو يتهم الشرطة الإسرائيلية بالتستر على مقتل عربي

كشف يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، النقاب عن تستر الشرطة الإسرائيلية على وقائع قتل غير مبرر، لمواطن عربي بالرصاص في النقب.

وفي خطوة غير مسبوقة غرد "يائير" بالعربية عبر حسابه الشخصي في تويتر قائلا:" المواطنين العرب في إسرائيل، المفوض العام لشرطة إسرائيل السابق، قاموا بالتستر عن قتل غير مبرر لمواطن عربي إسرائيلي على يد الشرطة، واتهم بأنه إرهابي يتبع داعش".

وتساءل نجل نتنياهو:" كيف لم تسمعون عن ذلك؟ لأن روني الشيخ (المفتش العان السابق للشرطة الإسرائيلية) استأجر ليئور حوريڤ اليساري كمستشار إعلامي، واهتم بالقيام بصُلحة مع الإعلام" أي تم التكتم على القضية.

وكان نجل نتنياهو يشير بذلك إلى مقتل العربي يعقوب أبو القيعان، 47 عاما من قرية أم الحيران في منطقة النقب، مطلع 2017 برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وآنذاك زعمت الشرطة الإسرائيلية أن أبو القيعان اراد دهس شرطي بسيارته، وينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، ولكن تبين لاحقا زيف مزاعم الشرطة.

ويائير لابيد أراد الانتقام من المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلي روني الشيخ الذي جرى في عهده التحقيق مع والده نتنياهو بشبه الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.





وفي أواسط العام 2018 أغلقت الشرطة الإسرائيلية ملف التحقيق في قتل أبو القيعان دون محاسبة المسؤول عن قتله.

ووقعت عملية القتل عندما وصلت اعداد كبيرة من الشرطة ترافقها جرافات ضخمة لهدم قرية أم الحيران.

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ويائير لابيد أراد الانتقام من المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلي روني الشيخ الذي جرى في عهده التحقيق مع والده نتنياهو بشبه الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وخوض نتنياهو الابن معركة ضد المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلية، ويتهمه بالعلاقة مع زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي المعارض بيني جانتس.

واعتبر نتنياهو أن التستر على جريمة قتل أبو القيعان بهدف الدفع بملف التحقيق مع نتنياهو.





وقال غرد نتنياهو " ومن كان كبش التضحية؟ نتنياهو، فالشيخ أصبح فعال بشكل متطرف بحياكة قضايا نتنياهو، والإعلام أخفوا من أجله القضية، والصفقة كانت بسيطة: أجلبوا لنا رأس نتنياهو، ونخفي هذه الجريمة!".

وكعادته هاجم نتنياهو النواب العرب في الكنيست فكتب " وبهذا السياق هنالك نقطة مثيرة للاهتمام... جميع أعضاء الكنيست العرب، وقت قصير بعد أحداث أم الحيران اوقفوا اهتمامهم بالموضوع، لماذا سكتوا عن هذه الجريمة؟ فهموا كما يبدو أنه من المفضل يعطون الهدوء لروني الشيخ لحياكة قضايا نتنياهو!".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية كشفت في تقرير لها، أمس الخميس، النقاب عن أن أبو القيعان ترك ينزف لمدة 20 دقيقة إثر رصاصة استقرت في صدره.

وأشارت إلى أنه كان من الممكن انقاذ حياة أبو القيعان لو تم تقديم العلاج اللازم.

ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية العامة في الثاني من مارس/أذار المقبل تشتد عملية الاستقطاب، ويعتبر نتنياهو الانتخابات القادمة مصيرية لمستقبله السياسي بعدما فشل إثر انتخابات إبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول بتشكيل حكومة.

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى الخارطة الإسرائيلية التي سادت بعد انتخابات إبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول ما زالت قائمة، والتوجه إلى انتخابات رابعة ليست مستبعدة.

وتبدأ في السابع عشر من شهر مارس/أذار المقبل محاكمة نتنياهو بتهم الاحتيال والرشوة وإساءة الثقة في المحكمة المركزية الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس الشرقية.