كورونا: يصل إلى السجون فى الصين

أكدت السلطات الصينية، أمس الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد أصاب 234 شخصاً فى سجنين خارج الإقليم الذى بدأ منه التفشى، وإن مسئولين بارزين أقيلوا بسبب هذا، وشكلت حالات الإصابة التى رصدت فى سجنين بإقليم شاندونغ فى الشمال وإقليم شيجيانغ فى الشرق، معظم حالات الإصابة المؤكدة الجديدة التى أعلن عنها أمس الأول الخميس خارج إقليم هوبى وعددها 258 حالة.

وأقالت السلطات مدير إدارة العدل فى إقليم

شاندونغ بعد رصد نطاق التفشى فى سجن رينتشنغ فى مدينة جينينغ، وفى المجمل ثبتت إصابة 207 حالات فى السجن.

ورصد السجن أول حالة فى ضابط بالسجن يوم 13 فبراير الجارى، وقالت السلطات خلال تصريحات صحفية إن سبعة مسئولين آخرين أقيلوا.

وقال يو تشنغ هى نائب الأمين العام لحكومة شاندونغ الإقليمية إن التفشى كشف

أن بعض الإدارات تقاعست عن القيام بمسئولياتها ولم تؤد عملها كما ينبغى كما اتبعت إجراءات غير دقيقة للوقاية من الوباء، فيما أعلنت مفوضية الصحة الوطنية الصينية، صباح أمس الجمعة، عن وفاة 118 شخصاً من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل فى جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية يوم الخميس ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2236 شخصاً.

بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين أمر مبشر، لكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سيستمر.