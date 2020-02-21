بوتين يعرب لأردوغان عن قلقه إزاء أعمال المتطرفين في إدلب

أكد المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه العميق إزاء أعمال المجموعات المتطرفة في إدلب. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان للكرملين، وجاء في نصه: "تركز الاهتمام على الوضع القائم في منطقة خفض التصعيد في إدلب. "تركز الاهتمام على الوضع القائم في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وقد أعرب فلاديمير بوتين عن بالغ قلقه إزاء مواصلة الأعمال العدوانية من قبل المجموعات المتطرفة، وتم التركيز على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا".

كما أضاف البيان أن الرئيسين الروسي والتركي اتفقا على تنشيط المشاورات الحكومية بشأن الوضع في إدلب من أجل تحقيق خفض التصعيد، ووفق إطلاق النار، ووضع حد للمخاطر الإرهابية.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار الحوار خلا لقنوات العسكريين بشكل نشيط. التركيز على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا".كما أضاف البيان أن الرئيسين الروسي والتركي اتفقا على تنشيط المشاورات الحكومية بشأن الوضع في إدلب من أجل تحقيق خفض التصعيد، ووفق إطلاق النار، ووضع حد للمخاطر الإرهابية.واتفق الجانبان على أهمية استمرار الحوار خلا لقنوات العسكريين بشكل نشيط.

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