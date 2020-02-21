بومبيو: يجب على إيران التصرف كدولة طبيعية وإلا ستواصل دفع ثمن تموليها للإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، النظام الإيراني، مؤكدا أنه يجب على طهران أن تتصرف كدولة طبيعية وإلا ستواصل دفع ثمن تموليها للإرهاب.
وأثني بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، بإعادة فرض مجموعة العمل المالي، منظمة دولية مقرها باريس (فاتف) العقوبات على إيران لحماية العالم من تهديداتها الإرهابية.
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه يجب أن تتصرف إيران كدولة طبيعية أو أنها ستواصل دفع ثمن تمويلها للإرهاب.
والجمعة، أعادت "مجموعة العمل المالي" (فاتف) فرض كل العقوبات على إيران، معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت هذه الهيئة في بيان في ختام اجتماع في باريس "نظرا لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود طبقا لمعاييرنا"، قررت الهيئة "إلغاء تعليق كل العقوبات وتدعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية".
وكانت "فاتف" الهيئة الحكومية التي أنشئت في 1989 وتضم وزراء الدول الأعضاء، علقت العقوبات موقتا في عام 2016 لمنح إيران الوقت للامتثال للمعايير الدولية.
وتضم اللائحة السوداء للهيئة كوريا الشمالية وإيران.
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